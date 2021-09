GROTTAMINARDA. ITS BRUNO: APERTE LE ISCRIZIONI PER LA SELEZIONE DI 23 NUOVI ALLIEVI

Scade il 14 ottobre 2021 il bando per l’ammissione al Corso di Diploma di Istruzione Tecnica Superiore 2021/2023, promosso dall’ITS “Antonio Bruno” di Grottaminarda, per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0 nell’ambito del Sistema Meccanico – Meccatronico. Saranno ammessi 23 allievi.

Possono accedere alla prova selettiva i giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale, completamente gratuito e finanziato dalla Regione Campania, avrà la durata di 1800 ore di cui il 60% circa dedicate a lezione ed esercitazione con didattica laboratoriale, il restante 40% ad attività di stage presso le aziende partner.

I frequentanti potranno acquisire competenze tecnologiche, specialistiche e professionalizzanti, che costituiranno un bagaglio culturale e pratico da poter spendere con successo su tutto il territorio regionale, nazionale, europeo.

Il corso è finalizzato ad acquisire, competenze di base, trasversali e professionalizzanti nel Settore Meccanico – Meccatronico dell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy. Il corso ITS post diploma biennale rilascia un diploma statale, riconosciuto al 5°livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II.

“E’ una grande opportunità per i giovani. L’ITS Bruno collabora con la maggior parte delle aziende irpine e dà la possibilità ai ragazzi di entrare da subito nel mondo del lavoro”, ha detto il Direttore Tecnico, Carmine Tirri.

“Quello che prenderà il via quest’anno sarà il quinto corso dell’ITS Bruno. I primi 21 allievi si sono diplomati lo scorso anno e il 90% ha trovato da subito un impiego. Presto si diplomeranno altri 40 giovani, per molti di loro è già arrivata una prima proposta di lavoro”, ha concluso Tirri.

Per informazioni: www.itsantoniobruno.it

adsense – Responsive – Post Articolo