I Maneskin vincono il 71° Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. Viene premiato il rock. Secondo posto per Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”, al terzo Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti”. L’edizione storica per l’assenza di pubblico all’Ariston causa Covid ha decretato questa classifica generale, eccola di seguito dalla quarta posizione in poi:

Colapesce Dimartino

Irama

Willie Peyote

Annalisa

Madame

Orietta Berti

Arisa

La Rappresentante di Lista

Extraliscio feat Davide Toffolo

Lo Stato Sociale

Noemi

Malika Ayane

Fulminacci

Max Gazzè

Fasma

Gaia

Coma Cose

Ghemon

Francesco Renga

Gio Evan

Bugo

Aiello

Random.

adsense – Responsive – Post Articolo