Il 26 agosto riapre il Movieplex a Mercogliano.

Movieservice Srl è lieta di comunicare la data di riapertura dell’esercizio cinematografico Movieplex Mercogliano. Il multisala riaprirà le porte al pubblico mercoledì 26 Agosto 2020. L’annuncio è arrivato tramite i canali social media ufficiali del cinema, con un video contest simpatico che richiama alcune scene iconiche di film storici.

All’interno della programmazione dei film in sala che sarà ufficializzata nei prossimi giorni, saranno sicuramente presenti

l’attesissimo “Tenet” di Christopher Nolan e “Onward – Oltre la Magia” della Disney.

Il cinema riaprirà rispettando tutte le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei clienti. Per rimanere aggiornati sulla programmazione ufficiale visitare il sito

www.movieplexmercogliano.it o seguire Movieplex Mercogliano su Facebook e Instagram.

