“Il Guscio” – Organizzazione di Produttori – che opera sul territorio del Agronolano-Irpino: sempre presente sulla formazione continua in Agricoltura.

Nella consapevolezza dell’importanza della formazione per il miglioramento dell’organizzazione delle imprese agricole e nel rispetto e tutela del consumatore e dell’ambiente, si sono tenuti oggi 05 agosto 2020 a Visciano – Na gli esami per acquisire l’abilitazione alla utilizzazione di prodotti fitosanitari in agricoltura per la cura del raccolto e della produzione.

Il certificato di abilitazione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, è di fondamentale importanza per tutti coloro che intendono detenere, acquistare a livello professionale i prodotti fitosanitari, per la difesa delle piante dai molteplici organismi che ne minacciano la salute, ma cosa importante il patentino consente all’agricoltore la conoscenza delle norme e accortezze connesso al loro utilizzo.

La partecipazione ai corsi è stata gratuita grazie al progetto PSR 2014/2020 MISURA 111 promosso dalla Regione Campania, organizzato dall’Ente di formazione TIME VISION in partener con la OP Il Guscio .

“I patentini fitosanitari, – chiarisce il dott. Sabato Castaldo del Il Guscio – ovvero i certificati abilitanti all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, sono obbligatori in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 150/2012 e quindi si continua con attività formativa ed informativa nei confronti degli utilizzatori professionali, coinvolgendo l’azienda agricola e il contesto nel quale è inserita, in modo da ridurre i rischi per l’ambiente, salvaguardare la propria salute e conseguentemente suggerire le soluzioni più idonee. Il patentino assicura infatti l’abilitazione all’utilizzo, all’acquisto, alla manipolazione e allo smaltimento di prodotti fitosanitari a uso professionale, si ricorda inoltre per le problematiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, la Regione Campanai ha ridefinito i termini di scadenza e cioè tutti i certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei presidi fitosanitari in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2020, per tutti coloro che vogliono parteciparvi saranno attivati nuovi corsi gratuiti, basta contattare gli uffici della cooperativa.”.

Note: Il possesso del patentino per l’acquisto e l’utilizzo degli agrofarmaci è obbligatorio per tutti gli agricoltori che acquistano i prodotti per le coltivazioni;

Ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità di rilascio.

