Il Nola 1925 ufficializza i suoi main sponsor: 4 conferme ed un ritorno

Il Nola 1925 ha presentato i suoi main sponsor per la prossima stagione di Serie D. Un gradito ritorno e 4 conferme, per un progetto che punta a consolidarsi nei prossimi anni. A sostegno del Nola si affiancano ancora una volta Autoshopping, Farmacia De Sanctis, Nusco spa e Mi Piace, ritorna Expert Parente.

Nusco Porte, oggi Nusco SpA, è un’azienda italiana leader in Europa per la produzione di porte per interno ed infissi. Fondata negli Anni Sessanta da Mario Felice Nusco, che decise di dare un indirizzo industriale alla lunga eredità artigianale nella lavorazione del legno raccolta dal padre e dal nonno, oggi Nusco è una Società per Azioni a carattere internazionale. L’azienda è infatti presente con showroom e rivenditori autorizzati in tutto il territorio italiano ed in almeno 20 paesi esteri in 3 continenti, dalla Romania agli Stati Uniti, passando per l’Azerbaigian. Oggi a tenere le redini dell’azienda, in qualità di Amministratori Delegati, sono i figli del fondatore, Luigi Nusco e Michele Nusco. L’azienda nolana è ormai al suo terzo anno di sponsorizzazione con il Nola 1925, un legame ormai consolidato.

Terzo anno anche per Autoshopping. Nato dall’impegno di Gaetano Spera, autoriparatore innamorato delle automobili che già nel 1950 lavorava per restituire loro la perfetta efficienza, è ora punto di riferimento per il mercato automobilistico nel Nolano e non solo. Negli anni ’60 diventa officina autorizzata Lancia e, contemporaneamente, avvia l’attività di commercializzazione con le prime vetture, sia nuove che usate. Dal dal 1999 viene introdotto il noleggio a breve termine (concessionari HERTZ) e il noleggio a lungo termine. Attualmente Autoshopping offre auto nuove di diverse marche e vetture Km0, seminuove e usate, tutte accuratamente selezionate, revisionate e collaudate prima di ricevere il nullaosta per la reimmissione su strada. Per il terzo anno un alleato importante per il Nola.

Si conferma main sponsor anche la Farmacia De Sanctis di Nola, una delle più importanti del territorio. La storia della Farmacia De Sanctis inizia nel 1955, quando il giovane Dottor Angelo De Sanctis, fresco di laurea, rileva una farmacia già esistente in Via Tansillo a Nola. Affiancato in farmacia dai primi anni ‘70 dal figlio Pierluigi, esercita con successo la sua attività fino al 1977, anno in cui manca improvvisamente e purtroppo ancora giovane. Il figlio continua l’opera del padre per tutti gli anni ‘80 e ‘90 e dall’inizio degli anni 2000 entra in farmacia anche suo figlio, il dottor Fabrizio De Sanctis, oggi amministratore dell’impresa. Nel 2007 la farmacia trasloca dai locali situati nel centro storico, alla nuova ed attuale sede di Via San Paolo Bel Sito, in un grande e luminoso spazio di oltre 200 mq., più adatto alle mutate esigenze di una moderna farmacia. Dal 2016 la Farmacia De Sanctis è la prima farmacia dell’agro Nolano ad adottare l’orario di apertura 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Indirizzandosi sempre più verso l’avanguardia, la Farmacia De Sanctis nel 2018 ha attivato presso la propria sede anche i servizi di Telemedicina, con holter pressorio, holter cardiaco ed elettrocardiogramma svolti direttamente in sede. La conferma di sponsorizzazione col Nola è un segnale molto positivo di collaborazione tra soggetti economici e sportivi sul territorio.

Secondo anno di sponsorizzazione anche per Mi Piace. Distribuito da Anima Italiana srl, che opera nel settore della distribuzione alimentare con un portafoglio prodotti di oltre 500 referenze attraverso 4 brands, Mi Piace è uno dei marchi di alimentari più noti e più diffusi. La sua presenza, per il secondo anno consecutivo è un grande segnale per il progetto del Nola.

Ritorna, infine, dopo qualche anno di assenza, come mainsponsor Expert Parente, leader nel settore della distribuzione e commercio di elettrodomestici e prodotti digitali. Il gruppo Expert Italia oggi rappresenta il punto di riferimento in Campania per la distribuzione di elettronica di consumo, elettrodomestici e articoli per la casa, con 9 punti vendita Expert localizzati su tutto il territorio campano. L’azienda Parente nasce nel 1970 e nel 1992 realizza il primo negozio Expert in Campania pensato con le logiche della distribuzione moderna, diventando così il primo Family Megastore per la famiglia. Il suo ritorno è un grande segnale per il progetto sportivo ed economico del Nola 1925.

