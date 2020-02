IRPINIA. Il Prefetto di Avellino Spena: “Tampone faringeo per tutti quelli che sono arrivati dalle zone rosse”

Nella riunione tenutasi ieri in Prefettura sull’allarme Coronavisrus, tra sindaci e addetti ai lavori, è stato deciso che da oggi le persone che sono rientrate dalle zone rosse del nord Italia saranno sottoposte a tampone.L’attenzione è rivolta in particolare ai comuni di Taurano, Moschiano, Lauro, Solofra, Carife e Montefusco, dove ci sono stati alcuni arrivi di persone provenienti dalla zona rossa.

Fare il tampone, però, non significa dare loro il via libera perché bisognerà comunque attendere il 14mo giorno” – spiega il direttore generale Asl Maria Morgante. Non ci sarà inoltre nessuno stop alle manifestazioni e a eventi pubblici né tantomeno la chiusura delle scuole ma il prefetto Spena assicura attenzione alta da parte delle forze dell’ordine alle fake news e alle truffe agli anziani. “Manteniamo la guardia alta, ma non ci sono motivi di preoccupazione”, ha affermato.