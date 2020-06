Fontanarosa. Il ringraziamento dei docenti alla Dirigente Staiano con un video musicale. La musica al centro delle attività del “Di Prisco”.

Grande attenzione per il “pentagramma” all’Istituto comprensivo “Di Prisco” di Fontanarosa. A fine anno i docenti del Dipartimento di musica e strumento musicale hanno ideato e realizzato un piccolo, ma intenso video musicale come ringraziamento al dirigente scolastico professoressa Teresa Staiano “per tutto quello che ha profuso insieme a tutti i docenti in questo anno scolastico davvero particolare a causa dell’emergenza Covid 19”. Il video musicale, hanno tenuto a precisare i docenti “vuole essere un pensiero, un’attenzione per il nostro dirigente che crede nel grande valore educativo e formativo della musica. Tanto è stato fatto in questo senso in questo anno scolastico appena terminato: dai concerti di Natale con la grande orchestra del territorio del “Di Prisco” formata da circa 150 alunni, al corso di formazione rivolto a docenti di scuola dell’ infanzia e primaria sull’apprendimento della musica “dalla pratica alla teoria” che ha visto la partecipazione di 65 iscritti e con il supporto della dott.ssa Annalisa Spadolini del comitato nazionale per l’apprendimento della musica pratica, al progetto “musica al corso”, condiviso dall’amministrazione provinciale di Avellino, dal suo presidente Domenico Biancardi e dal Comune di Avellino. Il merito di tanto lavoro va a tutti i docenti del Dipartimento di musica e strumento musicale, coordinato dal prof. Suelzu e alla dirigente che oltre ad essere una ex docente di materie letterarie è anche una musicista.