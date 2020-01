Il Saviano 1960 supera con difficolta’ il Montoro

Il Saviano Calcio 1960, con una prestazione sofferta e vigorosa, batte l’ostico Montoro per 2 a 1 e consolida il suo primato in classifica. La Gara dell’11 Gennaio 2020 arbitrata dall’arbitro Scarica di Castellammare di Stabia e dai due Assistenti Palomba e Martello di Torre del Greco, ha visto le due contendenti darsi battaglia dal primo minuto di gioco e ribattersi colpo su colpo fino alla fine. Nel primo tempo la squadra irpina mette alle corde la copolista con diverse occasioni pericolose sventate con grinta dalla difesa locale Nel secondo tempo la musica cambia e il Saviano si rende più pericoloso ed intraprendente e dopo un contropiede micidiale di Manna, che fa stampare il pallone sulla traversa, i neroverdi savianesi del Patron Giuseppe De Falco si svegliano e incominciano a macinare gioco: al 57’ Ascione impegna seriamente Sica che blocca il pallone, Al 59’ grande conclusione di Ildebrando che scaglia la sfera di poco a lato; al 61’ punizione di Orefice sul secondo palo e scambio con il neo entrato Nucci che, lesto, deposita la sfera in fondo al sacco, tra l’esultanza del numeroso pubblico di fede neroverde; cinque minuti dopo, Ascione si vede respingere una sua conclusione ravvicinata, però la sfera giunge dalle parti di Nucci che realizza la sua doppietta personale. Al 79’ è la volta degli ospiti che dimezzano il risultato con il rigore trasformato da Borrelli A fine gara si scatena l’esultanza dei locali che gioiscono per la vittoria e per aver portata a casa tre punti importanti che tengono a distanza di sei punti le inseguitrici.. Formazioni: SAVIANO 1960 – Cibelli, Ambrosino (43’Scala), Notaro, Orefice, Giannino, Sepe, Ildebrando (91’ Florio), Bracale (72’ Relli), Barone (56’ Nucci), Falco F. Ascione. All.re Natale Minichini. MONTORO – Sica, Romano, Diallo (72’ Borrelli), Marino, De Filippo, D’aniello, Memoli ( 86’ Concilio), De Clemente, Conte (24’ Punzo), Citro (63’ Corbisiero), manna. All.re Lorenzo. Arbitro: Scarica di Castellammare di Stabia. Assistenti: Palomba e Martello di Torre del greco. Palma di Nocera Inferiore e Di Matteo di Napoli. Reti: al 61’ e al 66 Nucci al 79’ Borrelli su rigore. (Pasquale Iannucci).

adsense – Responsive – Post Articolo