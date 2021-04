Presso l’Hub di Ariano Irpino sono arrivate oggi ben 11.700 nuovi dosi di vaccini Pfizer che sono andate a rifornire la farmacia dell’ospedale del Tricolle che ora saranno smistate nei 22 centri vaccinali della provincia, dove per alcune categorie proprio in virtù dell’assenza di dosi, si era proceduti anche con Moderna per i richiami di over 80 e categorie fragili, mentre Astrazeneca è stato prevalentemente per la fascia che va dai 60 ai 79 anni.

