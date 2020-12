IN UN ESERCIZIO DEL NAPOLETANO ESPOSIZIONE DI PIPISTRELLI ESSICCATI.

La denuncia di una cittadina al giornale “NapoliToday “, disperata per la situazione, racconta che un esercizio cinese del suo paese ha esposto pipistrelli essiccati in vetrina.

Dopo le numerose denunce, comunque da parte dei cittadini, pare che nessuna autorità si sia recata sul posto, quantomeno per una verifica, è solo grazie al proprietario dello stabile, che dopo ripetute sollecitazioni, gli animali sono stati almeno rimossi dalla vetrina.

La preoccupazione della popolazione, ovviamente, risulta profondamente legata al momento delicato che stiamo vivendo, risuona non lontano nei ricordi di tutti di come la diffusione del Covid sia stato attribuito proprio a questi animali.

Carla Carro

