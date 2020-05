Inaugurato il nuovo Reparto Neurologia al “Frangipane” di Ariano, Morgante: “Espressione della rinascita per una città che ha sofferto”.

di Redazione

Oggi c’è stata al “Frangipane” di Ariano l’inaugurazione del Reparto Neurologia, alla presenza del direttore sanitario Angelo Frieri, del Vescovo di Ariano monsignor Sergio Melillo e del direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante che ha illustrato brevemente la situazione: “10 posti letto per il reparto inaugurato: 4 di intensiva e 6 ordinari. Riparte il nostro ospedale, ripartono quelli della Regione Campania. Siamo pronti, questo Reparto è l’espressione della rinascita per una città che ha sofferto e che guarda al futuro, a quella che potrà essere la vita ordinaria sperando si possa ridare la speranza di uscire fuori da questa emergenza. Ringrazio medici, infermieri e oss di Neurologia che si sono messi a disposizione per il Reparto Medicina covid”.

