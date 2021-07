IRPINIA. CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 19, MERCOLEDI’ PARTE IL TOUR DEI CAMPER DELLA SALUTE

Al fine di incrementare la platea dei vaccinati, in linea con gli obiettivi della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19, partirà mercoledì 7 luglio 2021 il Tour dei Camper della Salute che farà tappa nei comuni irpini. Due le unità mobili messe in campo dall’Asl di Avellino per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi.

Tutti i cittadini, maggiori di 12 anni e residenti in provincia di Avellino, potranno presentarsi presso le postazioni individuate dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione fino ad esaurimento posti disponibili, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 7 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Sirignano

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Domicella

Mercoledì 7 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 San Martino V.C.

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Capriglia I.

Giovedì 8 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Aiello del Sabato

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Summonte

Giovedì 8 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Serino

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Chiusano di S.D.

Venerdì 9 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Venticano

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Bonito

Venerdì 9 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Montecalvo I.

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Villanova del B.

Sabato 10 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Calabritto

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Teora

Sabato 10 luglio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Avellino

Lunedì 12 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Guardia Lombardi

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Villamaina

Lunedì 12 luglio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 Lacedonia

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 Andretta

