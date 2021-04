IRPINIA. Da domenica si arresta la campagna vaccinale. Finiti i vaccini

Brutte notizie per chi era in procinto di ricevere la somministrazione del vaccino, da domenica 11 aprile 2021, la campagna vaccinale si arresta in diversi centri vaccinali per la mancanza delle materie prime: i vaccini.

Con una nota inviata dall’Asl di Avellino ai vari punti vaccinali dislocati sul territorio provinciale è stato comunicato lo stop fino a data da destinarsi. Non si conosce quindi quando riprenderanno le somministrazioni. Lo stesso presidente della Regione Enzo De Luca oggi si era lamentato con il ministro della Sanità per il numero inferiore di circa 230mila dosi in meno inviato alla nostra regione rispetto ad altre.

