IRPINIA. Il giro d’Italia femminile approda in Irpinia. Disagi per molti automobilisti

Sesta tappa del giro d’Italia in rosa con partenza da Torre del Greco, passaggio per Pompei, per poi proseguire verso Angri, Scafati, San Marzano sul Sarno e Sarno. Una volta terminata la salita si scenderà verso Castel San Giorgio nelle curve che portano a Mercato San Severino per poi raggiungere l’Irpinia con Forino, Monteforte Irpino e Sirignano. Il traguardo sarà nel centro di Nola dove si conclude una tappa lunga poco più di 97 km. Molte le strade chiuse al traffico già qualche ora prima de passaggio tra cui anche le uscite autostradali di Baiano, Tufino, con molto disagi agli automobilisti rimasti bloccati.

