Joe Biden é il nuovo presidente degli Stati Uniti, il quarantaseiesimo. É stata la Cnn a darne per prima l’annuncio. Il neo eletto ha in saccoccia 273 voti elettorali, decisivi quelli in Pennsylvania: 20. Questo è il quadro offerto dalle proiezioni. Kamala Harris é la prima donna vicepresidente nella storia degli Usa. Trump non ci sta, 4 anni è durata la sua esperienza alla Casa Bianca.

