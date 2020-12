L’US Avellino è vicina alla popolazione Croata per il terremoto che ha colpito in particolare la città di Petrinja

In quelle zone è presente anche il calciatore biancoverde Mario Nikolic che ha subito rassicurato circa le sue condizioni di salute e quelle della sua famiglia

Da irpini conosciamo il dolore che può provocare un sisma e, con questo post, l’intenzione è trasmettere la forza per ripartire.

