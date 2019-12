La Città Metropolitana di Napoli, presenta a Saviano “Te piace, ‘o presepe” da un idea del vice Sindaco Francesco Iovino.

La rappresentazione della Natività realizzata con materiali ecosostenibili, legno, carta, sabbia, cortecce, addobbata con la piantumazione di piccoli alberi che rimarranno sul luogo in modo permanente. Il fine ultimo è quello di ridurre al massimo l’impatto ambientale con il riciclo e il riuso, permettendo di riutilizzare materiali di scarto, di trasformarli, dando vita a nuovi oggetti. Alla realizzazione dell’idea del riciclo creativo fortemente voluta dal vicesindaco della Città Metropolitana hanno lavorato tre Artisti del luogo, Mario Pierro, Domenico Alfieri e Gabriele Pierro. Il forte segnale dell’ecosostenibilità, oltre ad essere presente nei grandi settori produttivi, come afferma Iovino coinvolge soprattutto i consumatori, che sono chiamati ad agire in modo virtuoso tramite azioni quotidiane ecologiste, dall’attenzione allo spreco energetico e alimentare, dalla raccolta differenziata, alla scelta di prodotti e marchi sostenibili. L’istallazione artistica simbolo del Natale è allocata all’aperto nell’incrocio tra Corso Italia, via del Frasso e via Emanuele Gianturco del comune di Saviano città del Carnevale.

Utilizzando il simbolismo e il profondo significato che la natività genera ogni anno nel periodo Natalizio, che la comunità e le future generazioni sappiano seguire la scia della stella cometa che ci indirizza verso i sentimenti, i valori, e una maggiore ricettività ambientale, il Vicesindaco Francesco Iovino, Augura a tutta cittadini dell’intera area Metropolitana di Napoli.

