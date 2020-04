La fragola sconfigge il covid 19 .Strepitoso successo del Contest di Iannelli

Ancora un successo del contest gastronomico ai tempi del Corona Virus dedicato alle fragole. Tanti gli artisti e non solo che hanno preso parte all’undicesima sfida di intrattenimento, visto la restrizione in casa per l’emergenza Covid 19. Ottima risposta di partecipazione per Angelo Iannelli conosciuto come l’interprete della maschera di Pulcinella ideatore del 1 contest gastronomico ai tempi della Pandemia . Ha pensato bene di stimolare le persone a casa e tenere impegnate intere famiglie donando loro un sorriso . Una sfida emozionante fatta di fragole: Risotto, torte, cheescake, banane bread, macedonie, yogurt, crostate, frullati, caffe’ skakerato tutti con la fragola anticovid, una vera terapia del sorriso degna del migliore scienziato. Una kermesse, dove non è mancata inventiva, passione e originalità di ogni concorrente. Sul profilo Facebook dell’artista sono state inviati tantissimi video – presentazione e foto.

Tanti i partecipanti che hanno preso parte al contest gastronomico con le loro ricette:

Nunzio Ceglie, Teresa Iannelli,, Antonio Iovino, Cristian Russo, Rosanna Covino , Maria Cioffi , Alessia Aversa Mendoza, Mara Lombardo Pasquale Imma Angelini, Luigi Italo Dangelo, Silva Marzullo, Lucia Ruocco, Panico Carolina, Anna Pennino, Antonietta e Francesco Ciccone, Antonio Cernicchiara e dalla Germania esattamente da Monaco, Giuseppina Stefanini .Giudice è stato il noto imprenditore salernitano

Aniello Esposito di “Dolce e caffè” che ha apprezzato tutte le specialità preparate dai partecipanti, premiando l’impegno e la creatività di ognuno, decretando poi come vincitrice assoluta la giovanissima Francesca Giovelli specialità:

Il Contest gastronomico “In cucina con Pulcinella continua e vi aspetta la prossima sfida sempre più coinvolgente e con più partecipanti“ – ha dichiarato lo stesso Iannelli seguitissimo sui social – con un post scritto di ringraziamento per tutti coloro che hanno preso parte a questa bella iniziativa. Il contest è diventato ormai un evento imperdibile dall’Italia e dall’estero per intere famiglie.

