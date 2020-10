La Settima Edizione del Premio Ambasciatore del Sorriso  trasmesso su Rai Tre al TGR Campania

Tra le eccellenze premiate: Paolo Ascierto, Catello Maresca,Pino Mauro Adriano Ferraiolo , Lello Esposito, Sabatino Sirica e tanti altri.

dI Giuseppe De Carlo

Napoli, 13 Ottobre – La settima edizione del prestigioso Premio Internazionale”Ambasciatore del Sorriso” è stato trasmesso su Rai Tre durante il TGR Campania. La manifestazione del 26 Settembre è andata in scena riscuotendo un grande successo nell’ Audioritorium di San Vitaliano. Il “Premio Ambasciatore del Sorriso“, ideato dall’artista poliedrico Angelo Iannelli e organizzato dall’Associazione Vesuvius, è stato trasmesso martedi 6 Ottobre su Rai Tre alle ore 19:30, durante il TGR Campania. L’evento sociale e culturale dedicato alle fasce più deboli, ha visto la premiazione di tantissimi artisti e letterati , che con la propria arte hanno donato un sorriso ai meno fortunati. Il premio per la sua valenza socio -culturale è sostenuto da importantissimi patrocini morali. Tra i premiati che hanno ricevuto le opere del maestro Domenico Sepe e dell’Associazione Vesuvius, ricordiamo: Paolo Ascierto, Catello Maresca, Lello Esposito, Pino Mauro, Enzo Guariglia, Sabatino Sirica, La Banda di Musica Città di Acerra I Pulcinella Abruzzesi, Tommaso Esposito, Valerio Iovinella, Enzo Avitabile, Pasquale Bruscino e tanti altri. La settima edizione del Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso è stata dedicata alla maschera de Pulcinella, sempre più vicina alla nomina di Patrimonio UNESCO all’insegna di un premio che si pone in maniera prepotente tra i migliori a livello internazionale.

Foto by Pio Angillotti

adsense – Responsive – Post Articolo