L’ALMANACCO IRPINO. Giovedì 30 gennaio 2020

a cura di Grazia Russo

Giovedì 30 gennaio si festeggia San Martina

Proverbio: La luna di gennaio brilla come di giorno chiaro

La giornata era segnata dalle ore canoniche:

mattutino alba

uffizio ore 8

santamessa o azamessa ore 11

miezzujuornu ore 12

ventunore tre ore prima del tramonto

ventiquattrore ora del tramonto

Curiosità: l’azamessa era anche detta “scantafemmena” cioè tale da spaventare la donna che non aveva ancora preparato il pranzo al marito che tornava dal lavoro.

Ricetta: Maccaronata

Per preparare il ragù soffriggere una cipolla in olio, aggiungere carne macinata, poi la salsa di pomodoro e sale q. b. Cuocere per circa 2 ore

Per chi vuole preparare i maccheroni occorrono 1 kg farina, 3 uova, acqua tiepida. Impastare tutti gli ingredienti e stendere la pasta ottenuta fino a uno spessore di 1 cm. Poi passare sulla sfoglia un mattarello intagliato.

Cuocere i maccheroni in acqua salata scolarli e condirli con il ragù.

adsense – Responsive – Post Articolo