L’artista Dorotea Virtuoso espone a Mercogliano presso viale San Modestino, domenica 23 agosto dalle 17,00 alle 22,00 con la magia e l’originalità delle sue opere.

La Virtuoso è una donna che guarda il presente, il vissuto delle altre donne e cerca di interpretarlo, proiettandolo nei suoi quadri, in maniera originale, con creatività ed è una graphic web artist.

L’artista ama utilizzare molto i colori vivaci per rendere la sua idea di anima colorata.

I suoi colori trasmettono felicità e speranza per le donne vittime di soprusi o violenze. Una particolarità che possiedono tutti i volti da lei rappresentati sono nei e lentiggini, segni distintivi utilizzati per rendere le sue donne, anche affascinanti.

Le donne di Dorotea sono tutte le donne del mondo, le donne delle sue tele non si nascondono mai, sono tutte lì di fronte alle loro realtà: la guardano in faccia con gli occhi bene aperti.

Hanno la bocca segnata: le donne devono parlare, devono denunciare.

Dorotea Virtuoso realizza prevalentemente immagini femminili colorate e gioiose, che hanno come soggetto: donne imbronciate, felici o tristi, donne lavoratrici e mamme, donne sognatrici o combattenti; un intero universo, insomma, quello che si esprime e si racconta nelle tele di Dorotea.

Tantissime mostre dei suoi lavori già effettuate a Napoli nella Chiesa di San Severo al Pendino, dove hanno riscosso lusinghieri apprezzamenti, al Museo Pan e nel foyer del Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino.

Impegnata anche nel sociale contro violenza ; infatti ha pubblicato il libro “La poesia in uno sguardo” edito dalla casa editrice il Saggio, presentato presso il circolo della stampa di Avellino e collabora con l’associazione il Bucaneve di Avellino, di cui è presidente la poetessa e sociologa Maria Ronca e inoltre parte del ricavato delle sue opere artistiche va spesso in beneficenza alla associazione Missione Sorriso, impegnata in ospedale con la clown-terapia.

