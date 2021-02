LAURO. Da venerdì riapre il mercato settimanale, ma con il rispetto delle norme anticovid

Il sindaco Antonio Bossone del Comune di Lauro ha emesso ordinanza di riapertura del mercato settimanale, che si tiene nella giornata di venerdì nel comune del Vallo. Nel dettaglio, per l’accesso al mercato sarà necessaria una temperatura corporea non superiore ai 37,5 gradi, l’obbligo di utilizzo dei DPI (i dispositivi di protezione individuale) e il rispetto delle misure di distanziamento e di tutte le altre precauzioni per il contenimento e la prevenzione del contagio da covid-19. Ecco l’ordinanza in questione

