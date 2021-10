LAURO. Festa per la vittoria, il neo sindaco Rossano Sergio Boglione in sfilata per il paese. Foto

Si è svolta ieri a Lauro la festa per la vittoria delle elezioni comunali dello scorso 3 e 4 ottobre per la lista “Insieme per Lauro” che visto eleggere Rossano Sergio Boglione nuovo sindaco di Lauro. Una sfilata per le strade cittadine per ringraziare i 1353 votanti che hanno scelto con il loro voto la nuova fascia tricolore. Tante i partecipanti che hanno seguito in corteo il primo cittadino con spumante a fiume in quasi ogni angolo del paese. La festa è terminata in serata con lo sparo dei fuochi d’artificio.

adsense – Responsive – Post Articolo