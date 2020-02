LAURO. Il Fantasma di Canterville, il 14 e 15 marzo nel Castello Lancellotti

IL Demiurgo e l’associazione culturale ricreativa Pro Lauro rinnovano il proprio sodalizio mettendo in scena, il 14-15 Marzo, Il Fantasma di Canterville, meravigliosa commedia horror nata dal genio di Oscar WIlde.

Il racconto è ambientato in Inghilterra, alla fine dell’Ottocento. Hiram Otis è l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America che, seguendo la moda dell’epoca, acquista un castello inglese, vicino alla cittadina di Ascot. Ma Il castello acquistato dagli Otis è infestato dal fantasma di Sir Simon di Canterville, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura del castello finché un’antica profezia non verrà compiuta. Questa profezia riguarda una giovane dall’animo puro che dovrà versare lacrime per un peccatore..