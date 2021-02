L’Irpinia sotto una coltre bianca. Puntuale è arrivata la neve

Le previsioni parlavano chiaro, da sabato mattina 13 febbraio l’Italia meridionale sarebbe stata interessata da un abbassamento delle temperature con l’arrivo della neve. Così è stato, anche l’Irpinia dalla notte scorsa ha registrato copiose nevicate soprattutto nell’entroterra, Ariano, Grottaminarda, Bisaccia, Lioni, Montella e cosi via. Il piano di emergenza in caso di necessità è già pronto e gli stessi Vigili del Fuoco delle varie sedi irpine sono pronti ad intervenire per aiutare chi si possa trovare in difficoltà. Sarà un sabato all’insegna del gelo e dell’emergenza. Molte scuole hanno preventivamente chiuso per oggi. Ecco le foto da alcuni comuni irpini

