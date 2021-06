Il nuovo campo sportivo di Marigliano, con manto in erba sintetica sarà restituito alla città ed a chi pratica sport. In pochi mesi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa ha rimosso gli ostacoli che hanno tenuto chiuso l’impianto sportivo. Alle 9 di domani, sabato 5 giugno 2021, l’inaugurazione della struttura di via campo sportivo alla presenza del primo cittadino Giuseppe Jossa e dell’assessore allo Sport, Felice Mautone.

