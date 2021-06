Mediaworld: è boom di vendite online, ecco come rimanere sempre aggiornati sulle offerte

Lo shopping online è un fenomeno che è riuscito a consolidarsi nel corso degli anni, con una forte accelerata registrata durante gli ultimi mesi. Questo trend ha riguardato più o meno tutti i settori merceologici, ma in particolare quello dell’elettronica di consumo. Ad esempio sono impressionanti i numeri di MediaWorld.

Il sito della nota catena di elettronica, che solo in Italia conta più di cento punti vendita, è uno dei più visitati, grazie anche alla vastità del catalogo ed alla convenienza dei prezzi. I forti investimenti fatti da MediaWorld negli ultimi anni sono stati ripagati da un boom di vendite, soprattutto online: sono sempre di più i consumatori che vogliono rimanere aggiornati sulle sue offerte.

L’aumento delle vendite online sul sito di MediaWorld

Da sempre considerato come un’enorme vetrina, il web si è ormai affermato come canale di vendita fondamentale praticamente per tutte le attività. Rispetto agli acquisti in negozio, lo shopping online non permette di toccare con mano la merce, però presenta numerosi vantaggi. Innanzitutto c’è la comodità di poter comprare anche da casa ed a qualsiasi ora.

Poi c’è una maggiore possibilità di scelta e, nella maggior parte dei casi, si può risparmiare qualcosa. Grazie alle offerte online di mediaworld, la catena è riuscita a sfruttare al meglio il suo sito per incrementare le vendite in rete, conquistando il primato per quanto riguarda il settore dell’elettronica e piazzandosi subito dietro i colossi dell’e-commerce nella classifica generale.

Cosa acquistare dal sito di MediaWorld

I prodotti disponibili nel catalogo online di MediaWorld sono suddivisi in otto grandi categorie. Nella sezione dedicata alla telefonia è possibile trovare smartphone e cellulari, articoli per la telefonia fissa e dispositivi indossabili. Nella categoria Computer e Smart Home sono presenti PC, periferiche, accessori e prodotti di smart home per la sicurezza, il comfort e l’energia.

Una delle categorie più apprezzate dai giovanissimi è quella incentrata su Console e PC Gaming, dove trovare tutti i migliori dispositivi dedicati al mondo videoludico. È molto ricca la categoria TV, audio e home cinema, che raccoglia tutti i migliori dispositivi come televisori, decoder, lettori multimediali, proiettori, sistemi hi-fi ed i i relativi accessori, oltre ai navigatori.

Nella sezione Foto e videocamere ci sono macchine fotografiche, telecamere ed accessori di vario tipo. Ci sono poi le due categorie dedicate agli elettrodomestici, una per quelli più grandi (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e così via) ed una per i più piccoli (stiro, cottura dei cibi, cura del corpo e dei capelli ed altro). Infine c’è la categoria Film, musica e tempo libero.

Come scoprire le promozioni in corso e restare aggiornati sulle offerte

La parte più interessante del sito però è forse quella dedicata alle promozioni. C’è infatti una voce del menù principale del sito che è incentrata proprio sulle offerte online di MediaWorld. Questa sezione viene aggiornata di continuo in base alle opportunità in corso. Giusto per fare alcuni esempi è possibile citare i nomi di alcune delle campagne promozionali più famose.

L’offerta Solo per oggi racchiude una serie di prodotti proposti a prezzo scontato solo online. La promozione Consegna gratuita permette di acquistare una determinata selezione di articoli senza dover pagare le spese di spedizione. Tra le Occasioni di fine serie è possibile trovare prodotti nuovi che non appartengono all’ultima gamma uscita, ma che meritano comunque di essere valutati.

MeidaWorld inoltre è una delle prime realtà che in Italia ha accolto le tradizioni d’oltreoceano come il Black Friday ed il Cyber Monday. E poi non bisogna dimenticare che sul sito di solito sono valide anche le offerte pubblicate sui volantini dei punti vendita fisici. Per mantenersi sempre aggiornati sulle promozioni in corso bisogna quindi sfogliare i volantini e navigare nella sezione Offerte del sito mediaworld.it.

