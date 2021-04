Nel pomeriggio di oggi 5 aprile giorno di Pasquetta, oggetto dell’intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli è stato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in via Loreto nei pressi della rotonda. Due le persone coinvolte che sono state visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

