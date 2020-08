Mirabella Eclano. Due anziani feriti lievemente per un incidente stradale.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 19’00 di oggi 5 agosto, è intervenuta sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano al Km. 78,700 in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva contro il muro che delimita la carreggiata. I due anziani coniugi sono rimasti feriti lievemente, tanto da essere medicati sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

