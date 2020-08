Monopoli non è un gioco! Il racconto di un viaggio

Pistacchio, cannoli e caffè, in un ricordo che non sfugge e non sfuma. Ma tante bontà non leniscono l’amarezza, nell’osservare il mare. Troppo sole, in un cammino lungo alla ricerca di un lido. Niente riparo ad un ristoro dovuto. I miei giorni pugliesi mi hanno macerato nel trovare spiegazioni. Perché pochissime spiagge libere? Sovraffollate al collasso certo. Promiscuità. E rocce,tante rocce. Scogli insuperabili. Tocca pensare all’alpinismo marino. Basterebbe poco. Qualche scaletta. Solo quelle. Troppo facile fruire di un servizio elementare? Comune,dove sei? Ma poi… i colori ti confondono. Ed anche le rappresaglie. Cammini,percorri,perlustri. Il tuo compagno è lo stupore. Il bello diventa, addirittura, inflazione. Scordi tutto. Ti tuffi, ancora, nella folla. Distante e partecipe. Mangi sempre bene. Ovunque si vada. Per fare l’esame comparativo,di tutto, vado in trasferta. Polignano, Alberobello, Fasano. Particolari ed individualismo. Ognuno e la sua peculiarità. Giù la testa. Eccellente, sempre. Non resta che andare . Ma senza dimenticare i ricordi. In Francia dicono che i migliori viaggi, sono quelli già fatti. Ciao Monopoli, seconda a nessuno. Ciao Manu,ritornerò. Ciao porto, ma quello vecchio. Il nuovo, quello incompleto, è buono per riconvertirlo a spiaggia. Ciao Comune, un occhio allo sviluppo. Farebbe bene a tutti. E ciao a tutti i colombi, che hanno provveduto, in gruppo, a liberarsi, sul cofano della mia auto nuova. Ora dal carrozziere.

Enzo Pecorelli

