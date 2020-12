Michele, un quindicenne di Montella, è in gravi condizioni dopo un incidente in bici avvenuto nel suo paese. All’incrocio di due strade, per evitare un cane, ha battuto la testa. É di ieri la triste notizia. É stato trasportato al “Moscati” di Avellino e intubato. Ha subito un trauma cranico oltre che un arresto cardiaco prima di essere soccorso dal 118 e rianimato. L’Irpinia tutta prega per lui.

