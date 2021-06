Montella, sabato 19 giugno inaugurazione della Mostra di Enrico Mazzone

Sarà inaugurata ufficialmente sabato 19 giugno alle ore 18:30 la Mostra, in Anteprima Mondiale, “Nigredo, Albedo e Rubedo – Magnum Opus: omaggio a Dante” dell’artista torinese Enrico Mazzone presso il Complesso Monumentale di Santa Maria della Neve a Montella.

All’evento di apertura saranno presenti, oltre all’artista Enrico Mazzone ed agli organizzatori: il Prefetto di Avellino Paola Spena, il consigliere regionale Maurizio Petracca, l’ex senatore Enzo De Luca, il Direttore Generale dell’Asl di Avellino Maria Morgante, il presidente dell’Air Anthony Acconcia, il presidente dell’Alto Calore Michelangelo Ciarcia, il presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini Fabio Guerriero.

Il presente comunicato vale anche come invito per la stampa che visiterà in anteprima mondiale l’opera dell’artista torinese.

