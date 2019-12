MOSCHIANO. Allerta per colate di fango a causa delle forti piogge. Frane in atto. Video e Foto

Torna la paura nel Vallo di Lauro per le abbondanti piogge che hanno colpito l’area in queste ore causando le piene dei torrenti, che in alcune zone come a Capo Moschiano, inizio via Foreste per Santa Cristina, hanno superato i margini iniziando a scaricare fango e detriti nelle stradi circostanti. Nell’area è scattata l’allerta dopo chela Protezione Civile Campana ha emesso l’allerta Arancione per tutta la giornata di oggi e autorità locali e campane stanno monitorando la situazione. Più a monte lo scenario è apocalittico con frane e smottamenti, strade interrotte e abitazioni isolate. Si sconsiglia di mettersi in viaggio nelle aree interessate.





