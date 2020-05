MOVIMENTO ITALIANO DISABILI. Chiarezza sul costo delle mascherine chirurgiche

Il Coordinatore Campania Mid del Movimento Italiano Disabili per la Campania Giovanni Esposito attraverso questa comunicazione a mezzo stampa, comprendendo certamente la situazione emergenziale relativa al Covid 19 o Corona Virus ancora in corso, avendo appreso e compreso del dibattito pubblico registratosi dall’inizio della fase 2 dell’emergenza sul costo delle mascherine chirurgiche imposto dal Governo Nazionale di euro 0,50 centesimi e che ha scaturito ancora in queste ore il malcontento e l’ amarezza generale dei commercianti del settore a cui va la mia solidarietà si chiede e chiede come mai solo oggi vi è questo dibattito tra le parti sul costo esatto di questi presidi in vendita con annesso calcolo ancora impreciso dell’ iva quando da un canto viene evidenziato che non sono soggette a imposta mentre da altro canto vi risulta calcolata e che comunque tali presidi erano prodotto di mercato anche prima del Covid 19 e che quindi non solo oggi.

Tali delucidazioni si richiedono perché si ritiene necessario da parte dello scrivente di dover fare chiarezza tenendo presente che dispositivi di protezione individuale in questo momento di ancora profonda epidemia soprattutto in alcune zone del nostro paese ad elevato contagio siano necessari e indispensabili e devono necessariamente essere forniti e resi disponibili alla popolazione che non può attendere che si arrivi a un accordo chiaro tra governo e commercianti con ulteriori tempi di dibattiti soprattutto necessari a diversamente abili e fasce deboli con patologie gravi invalidanti, e mi viene da pensare e chiedere a cosa sia dettata la variazione del prezzo dall’ieri all’oggi quando oggi l’unico argomento inderogabile che dovrebbe esistere e essere oggetto di dialogo e confronto è la tutela della salute pubblica dei cittadini .

Il Coordinatore Campania del Mid dichiara: più chiarezza, più azioni concrete , più vicinanza a commercianti e soprattutto alla popolazione per il bene della salute pubblica trovando una sintesi tra le parti anche attraverso il supporto dei portavoce al governo nazionale , soprattutto verso una fornitura equa di presidi sanitari.

Coordinatore Movimento Italiano Disabili Campania

Esposito Giovanni

adsense – Responsive – Post Articolo