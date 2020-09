Mugnano del Cardinale -Ieri sera si è tenuta la Festa della Saggezza

Ieri sera in piazza Cardinale si è tenuta la Festa della Saggezza, è stato recitato il Rosario e poi è stata celebrata la santa messa.

L’ Azione Cattolica di Mugnano ha espresso soddisfazione con un post su Facebook. “Il desiderio di incontrarsi e pregare insieme è forte e ieri sera è stato testimoniato dalla presenza di tante persone. Un ringraziamento speciale a don Giuseppe per la celebrazione eucaristica all’esterno che ci ha consentito di essere in tanti, nel rispetto delle misure anti Covid 19 e ad Emilia, la nostra vicepresidente di o richiede e sul valore della fraternità che dona speranza e infonde coraggio”.

