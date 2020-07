Mugnano del Cardinale – Il Forum aderisce a “Orchidea UNICEF”

“Dopo il verbo amare, il verbo donare è il più bello del mondo”. Quest’anno il Forum Giovanile di Mugnano del Cardinale si unisce all’iniziativa “Orchidea Unicef” contro la malnutrizione infantile e scende in campo per la raccolta fondi. Vi aspettiamo il 26/27 settembre in piazza Padre Pio a Mugnano del Cardinale.

Ció che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse? All’oceano mancherebbe.

Cosa aspetti a prenotare la tua? Commenta il nostro post su Facebook e prenota la tua orchidea entro lunedì 20 luglio. (Offerta minima di 15€)

