MUGNANO DEL CARDINALE. La Pro Loco “Rimettiamoci Insieme” aderisce alla campagna Nastro Rosa

La Pro Loco “Rimettiamoci Insieme” aderisce alla campagna Nastro Rosa, su proposta di Anci, a sostegno della Campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, illuminando di rosa la propria sede per l’ intero mese di Ottobre. L’ AIRC – in occasione della campagna Nastro Rosa – invita tutti a non fermarsi, e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile. Nel colore rosa di questa iniziativa, diamo un segno di solidarietà e un augurio di rafforzare la speranza a tutte le donne che lottano contro questo male.

