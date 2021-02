MUGNANO DEL CARDINALE. Si sono svolti questa mattina i funerali di don Giovanni Braschi, rettore del Santuario

Si sono svolti questa mattina alle 12 nel Santuario di Santa Filomena in Mugnano del Cardinale i funerali del rettore Don Giovanni Braschi, che negli ultimi tre decenni ha saputo diffondere e far conoscere nel mondo la santa. A presiedere il Vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino accerchiato dai parroci della diocesi accorsi in massa per dare il loro ultimo saluto ad un sacerdote che ha saputo ben espletare la sua missione. Santuario pieno in ogni ordine di posti, nel rispetto delle distanze e delle disposizioni Covid, ha dato il suo ultimo saluto al sacerdote mugnanese che era ormai prossimo ai 50 anni di sacerdozio. Anche il sindaco di Mugnano ha voluto esprimere il suo ricordo di un uomo che ha dato tanto a Mugnano e che mancherĂ nel prossimo futuro al paese intero. Ecco in allegato i video celebrazione dei funerali.





