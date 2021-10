Ieri sera la statua miracolosa di Santa Filomena è stata intronizzata nella sua nicchia ordinaria con solennità e grande devozione.

“Ringraziamo Dio perché la sua storia non lascia l’uomo in balia del vento, ma lo carica di fede e forza per gustare i grandi doni che Dio fa”.

adsense – Responsive – Post Articolo