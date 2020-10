NASCE A.N.F. NOLA – SINDACATO AVVOCATI NOLA, CHE ADERISCE, QUALE ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, ALL’A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

È stato costituito il SINDACATO AVVOCATI NOLA, che aderisce all’A.N.F. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, quale Sindacato territoriale per il Tribunale di Nola. “Era da diverso tempo che un gruppo di amici e colleghi Avvocati e Praticanti Avvocati, uniti da intenzioni ed obiettivi comuni, voleva fondare un vero e proprio Sindacato degli Avvocati, che potesse svolgere funzioni di tutela sindacale degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati del foro di Nola e che potesse collaborare con il Consiglio dell’Ordine e con tutti gli organi e le associazione appartenenti al Tribunale di Nola, al fine di promuovere ogni iniziativa utile per una più efficace gestione, locale e nazionale, della Giustizia. Abbiamo atteso forse anche troppo tempo a causa del Covid-19 poiché, in questo periodo di incertezza e smarrimento socio-economico, in cui l’avvocatura tutta è minata da forti incertezze sul futuro della professione, avevamo delle remore, non sicuri di come potesse essere accolta questa nuova iniziativa a tutela dell’avvocatura nolana e dei cittadini/utenza della Giustizia del nostro territorio. Ma quello che all’inizio poteva apparire quale periodo di stand-by, in cui dover posticipare un progetto così ambizioso, si sta rilevando il momento di maggior bisogno di una voce corale che si elevi e si faccia ascoltare, non solo sentire. Il bisogno che avvertiamo nelle aule giudiziarie e nel mondo della giustizia è di coesione e di un cambiamento, che sia però reale”, dichiara il neo-eletto Segretario Avv. Nicole Vinci. “Si avverte la necessità di una maggior tutela del prestigio e degli interessi morali ed economici degli Avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione. È necessario rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli Avvocati per una più efficace tutela degli interessi collettivi dell’avvocatura.

È doveroso, da parte degli Avvocati, adoperarsi per assicurare ad ogni cittadino un giusto processo davanti ad un Giudice indipendente ed imparziale, costituito secondo legge, al fine dell’accertamento, in tempi ragionevoli, sia dei suoi diritti e doveri, sia della eventuale fondatezza di ogni accusa penale, esigendo maggior rispetto dei principi costituzionali e, proprio per tali ragioni, il Sindacato Avvocati Nola promuoverà ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli.”

A.N.F. Nola – Sindacato Avvocati Nola sarà protagonista per la formazione e aggiornamento professionale nonché di ogni altra attività volta al miglioramento della qualità ed affidabilità delle

prestazioni intellettuali rese dagli Avvocati, al fine di ottenere un sempre più forte riconoscimento del ruolo e della funzione sociale dell’Avvocato, quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini. Tra gli obiettivi principali che i soci fondatori di A.N.F. Nola – Sindacato Avvocati si sono prefissati, vi è il perfezionamento del sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi, svolgendo, altresì, opere di informazione ed assistenza di questi ultimi nei loro rapporti con gli enti gestori dellaprevidenza e dell’assistenza.

“Motivo di orgoglio è stato l’accoglimento della richiesta di adesione del Sindacato Avvocati Nola

all’Associazione Nazionale Forense, votato dal Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il 03 e 04 ottobre 2020. Con l’adesione all’A.N.F., – afferma il Segretario Avv. Nicole Vinci – il Sindacato Avvocati Nola diviene anche sede territoriale, per il foro di Nola, dell’Associazione Nazionale Forense e, in quanto tale, preminente sarà l’impegno ed il contributo che verrà dato dagli Avvocati nolani all’associazione che dal 1946 rappresenta gli Avvocati italiani. Infatti, il Sindacato Avvocati Nola curerà la concreta attuazione, nel proprio territorio di competenza, di tutte le iniziative che l’Associazione Nazionale Forense vorrà attuare in campo nazionale ed internazionale; apporterà il proprio contributo nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia, l’amministrazione della giustizia e gli avvocati, volgendo lo sguardo all’approfondimento dei problemi della società moderna per adeguare il diritto sostanziale e processuale alle esigenze della collettività nazionale ed europea.”

All’Assemblea costituente, i soci fondatori hanno nominato il seguente direttivo: Segretario Avv. Nicole Vinci; Vice-segretario Avv. Ciro Sito; Vice-segretario Avv. Marco Castaldo; Consiglieri P. Avv.ti Biagio Maffettone e Luana Guastaferro. Sono in fase di formazione i gruppi di lavoro dei soci, aventi ad oggetto specifiche materie e problematiche degli avvocati e dei cittadini/utenza della Giustizia, al fine di rendere l’ANF NOLA -Sindacato Avvocati Nola una vera e propria “voce-corale” della Giustizia nolana.

adsense – Responsive – Post Articolo