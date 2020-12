Nasce Archè 2020 by Francesco Saverio Russo, linea d’eccellenza di calici tecnici soffiati a bocca dai migliori mastri vetrai

a cura di REDAZIONE

Archè 2020 by Francesco Saverio Russo è la linea di calici artigianali soffiati a bocca dai migliori mastri vetrai creata da VDGlass, azienda leader nell’innovazione tecnica vetraria, che ha da sempre puntato alla massima ricerca in termini di: materia prima, design, tecnologie produttive, analisi sensoriale, contenuti scientifici e sostenibilità ambientale.

Abbandonando la produzione industriale in favore dell’eccellenza artigianale del vetro soffiato a bocca, l’azienda, nel 2019, ha presentato la linea Skyline dedicata a Sommelier, produttori, enologi e cultori del vino, poi si è rivolta a sommelier ed estimatori, categoria di nicchia molto attenta ed esigente.

Finezza e design, con un occhio di riguardo nei confronti dell’artigianalità e della sostenibilità.

“I miei calici Archè 2020 nascono da uno studio basato sulla ricerca della massima performance tecnica unita a forme capaci di coniugare al meglio un impatto estetico raffinato e di classe alla possibilità di fruire di un’esperienza sensoriale unica nel so genere. L’obiettivo non è mai stato quello di creare uno strumento che migliori il vino. La mia volontà è quella di mettere in contatto diretto il degustatore con il contenuto, dando origine ad una concreta metonimia in cui un “calice di vino” non rappresenterà il vetro, bensì il suo contenuto in maniera integrale.” F.S.R.

“Archè 2020 rappresenta per noi l’essenza di cui sono fatti i calici: il punto esatto in cui i 4 elementi, Terra, Fuoco, Aria ed Acqua, si incontrano attraverso l’opera sapiente e consapevole delle più esperte maestranze vetrarie per dare origine ai migliori calici al mondo.” Luana Rossi, Project Manager Archè 2020

“Metodi” già nel nome vuole rappresentare la coesione di tutte le tipologie di spumanti: Metodo Ancestrale, Metodo Classico e Metodo Martinotti. Un calice che donerà una performance tecnica impeccabile con le varie tipologie di vino senza, però, scendere a compromessi. Leggerezza, pulizia e chiarezza espressiva.

“Genio” significa attitudine e talento prodotti da una naturale predisposizione ma anche da una moltitudine di esperienze ed è proprio questo che abbiamo voluto realizzare: un calice scaturito da un’idea “geniale” che si è dimostrato altamente performante con molteplici tipologie di vino. Finezza, tecnica e versatilità.

“Orange & Rosè” rappresenta il primo calice al mondo pensato e realizzato per performare al meglio con vini bianchi macerati e rosati importanti, con la volontà di dare ancor più importanza a queste due tipologie di vino così in voga in Italia e nel mondo negli ultimi anni. Creatività, unicità e contemporaneità.

“Suggestioni in Bianco” è un calice in grado di concedere ai sensi del degustatore aromi e sapori dei più grandi vini bianchi italiani e stranieri con grande integrità, permettendo lenti e profondi respiri, preservando i profumi e mantenendo il liquido al riparo dalle ossidazioni. Garbo, profondità ed eleganza.

“Emozioni in Rosso” è il culmine di un cammino fatto di migliaia di assaggi con calici differenti cercando continuamente di andare oltre con i sensi e con il pensiero. Grazie a questo calice non occorrerà spingersi oltre, perché sarete già dove dovreste e vorreste essere con i sensi e con la mente. Passione, precisione e rispetto.

“Lieto fine” è un omaggio a tutti quei vini (e non solo…) in grado di allietare il finale di una cena importante o di aiutarci a rallentare dopo una giornata di lavoro godendoci un momento di relax e piacere. Un calice che non passa inosservato. Bellezza, armonia e contemplazione.

Si tratta di una linea d’eccellenza, integralmente artigianale e, quindi, di pezzi unici in tiratura limitata, che stanno già stupendo per performance tecnica e impatto estetico.

Tutti i calici della linea Archè 2020 by F.S.R. sono disponibili nell’e-commerce dedicato www.archeglass.com.

