NOLA. Arrivano i Carabinieri per controllare la movida nolana

Due Cellulari dei Carabinieri e una volante fissi in piazza Duomo a Nola per controllare la movida nolana e quindi evitare assembramenti e tutto ciò che non venga rispettato delle ordinanze in vigore. Dopo i fatti di Avellino di ieri sera che hanno avuto rilevanza nazionale per averi visto il sindaco Festa partecipare a cori da stadio, la piazza della città dei Gigli è quasi militarizzata visto che nei giorni di festa a Nola giungono giovani da tutto il comprensorio.

