NOLA Calcio. Il presidente De Lucia carica il suo Nola, dal mercato invece arriva Chiavazzo

“Siamo pronti per fare bene, diremo la nostra”. Il presidente del Nola 1925, Alfonso De Lucia, suona la carica in vista dell’imminente inizio di stagione di Serie D (prima gara contro il Vis Artena in trasferta domenica 27, ndr).

“Il girone è molto difficile, è tosto. Ritengo che siamo stati accorpati alle campane più forti dell’intera categoria, per non dimenticare le sarde e le laziali che hanno storie importanti come il Latina e il Sassari. Sarà un campionato con tanta qualità”, ha detto del girone che comprenderà compagini campane, laziali e sarde. Riguardo il cammino del Nola fino ad ora, il presidente ha poi aggiunto: “Mi ritengo soddisfatto del pre-campionato. Abbiamo testato la nostra forza, puntiamo sempre alla salvezza ma sappiamo che possiamo dire la nostra sempre. I ragazzi conoscono il proprio valore, il nostro allenatore, seppure emergente, è di ottima prospettiva. Ci sono tutti i presupposto per fare un’altra grande stagione”. De Lucia ha poi chiosato con un pensiero sulla questione stadio: “Confidiamo che l’Ente Comunale, con buona volontà, ci metta in condizioni di poter giocare la prima partita in casa contro il Latina già allo Sporting. Siamo fiduciosi e affidiamo le nostre speranze nella persona del nostro primo cittadino affinchè possa fare ottime cose sul piano sportivo per la nostra città”.

La rosa, quasi del tutto completa, è stata nelle scorse ore impreziosita dall’ingaggio di Angelo Chiavazzo, classe 1993. Ventisette anni, mediano sinistro, è cresciuto nelle giovanili di Empoli e Nocerina, vestendo poi le maglie di Bellaria Igea Marina, Treviso, Casertana, Rotonda, Palmese, Ischia, Vibonese, Agropoli, Taranto, Pomigliano, Gragnano e Trestina. Un innesto di spessore per una società ed una squadra che vogliono fare bene ancora e festeggiare il terzo anno di fila in Serie D.

