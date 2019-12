NOLA. Cede la strada e Tir sprofondano.

di Nicola Valeri

Piogge e grandine hanno creato danni a disagi nell’Alto Nolano e Basso Avellinese con tragedia sfiorata sulla 7/bis, area di Nola dove alcuni articolati hanno subito danni sprofondando su strade già precarie che urgono manutenzione. Per fortuna sono segnalati solo danni materiali e non è stata coinvolta alcuna persona. Sul luogo ovviamente sono interventi Vigili Urbani della Città del Gigli per i rilievi del caso.

Un maltempo che ha seriamente messo in ginocchio l’intero territorio rendendo alcune strade impraticabili. Meteo che ha interessato tutto l’Alto Nolano, Visciano e il Basso Avellinese.

