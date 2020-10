Con un cartello affisso all’ingresso del cancello disabili della Villa Comunale è stato reso impossibile l’ingresso agli stessi scatenando la protesta dell’opposizione e in particolare di Cinzia Trinchese. La chiusura a quanto sembra e’ dovuta a disposizioni per il contenimento del Covid 19 ma va a colpire una categoria, quelli dei disabili, già per se stessi duramente colpiti dall’emergenza.

