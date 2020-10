NOLA. Circola messaggio whattsapp con i nomi delle persone in isolamento fiduciario. La denuncia di Cinzia Trinchese

“E’ da ieri che gira sui vari gruppi whatsapp, la “lista delle persone in isolamento fiduciario” del Comune di #Nola. Una lista corredata di nomi cognomi, numeri di telefono e indirizzo. Dati sensibili insomma alle merce’ di tutti. Quello che è accaduto è veramente disdicevole. Eppure quei dati vengono trasmessi esclusivamente agli uffici competenti per le dovute procedure. Chi ha avuto il barbaro coraggio di metterli in giro? Chi? E quali sono i provvedimenti presi?

Viviamo il tempo del #covid, una influenza che spaventa, ma quello che più terrorizza sono quelli che vivono questo tempo solo per fare pettegolezzi, parlare a vanvera e alimentare il proprio ego, nutrendolo solo di cattiveria. Che degrado culturale! A proposito, non sono in quell’elenco perché NON SONO in isolamento e NON SONO POSITIVA, almeno per il momento, dopo due tamponi ed un sierologico, ma sono serena, molto. Il covid, se arriva,non si nega, si COMBATTE!”