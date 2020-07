NOLA. Continuano i furti all’interno del parcheggio del Vulcano Buono

Sono una decina i furti messi in segno tra ieri e oggi nel parcheggio del Vulcano Buono in via Boscofangone, i ladri con la solita tecnica hanno rotto i vetri per poi fare razzia all’interno delle auto. Colpo grosso in uno dei veicoli presi di mira, a quanto appreso era di proprietà di esercente di negozio di telefonia che stava provvedendo a portare via parte dei prodotti in vendita per chiusura attività. Durante questo trasloco il proprietario nel ritornare al parcheggio ha trovato l’auto saccheggiata con merce trafugata per parecchie migliaia di euro.

