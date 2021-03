NOLA. Ghimouz Giuseppe è ufficialmente un cittadino italiano. Cerimonia ufficiale in Municipio

Ghimouz Giuseppe è ufficialmente un cittadino italiano. Ha richiesto e ottenuto la cittadinanza italiana (con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, appellandosi alla legge 91 del 5 febbraio 1992 art. 9, comma 1 e successive modifiche e integrazioni) che è stata conferita ufficialmente questa mattina, 2 marzo 2021, nella residenza municipale nel corso di una breve cerimonia di giuramento. La firma dei documenti necessari da parte del nuovo cittadino si è svolta finora in forma mol to semplice all’interno degli uffici comunali alla presenza del primo cittadino di Nola. La cerimonia è culminata con la consegna di una copia della Costituzione italiana, con raffigurata in copertina la sede municipale e con all’interno una lettera di benvenuto del sindaco Minieri. A partire da oggi, Ghimouz Giuseppe, è in possesso quindi della doppia cittadinanza, quella Algerina e Italiana.

Grande soddisfazione, per questo giorno speciale, è stata espressa dalla moglie di Giuseppe: “Finalmente oggi sei cittadino italiano auguri da tua moglie Fabiola Parisi”.

