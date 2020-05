NOLA. Grave incidente stradale nel centro cittadino. Uomo in bici investito. Foto

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio 2020, nel centro cittadino di Nola, esattamente nei pressi di via Fonseca a pochi passi dalla piazza D’Armi. Un uomo in bici è stato investito da un’auto e scaraventato a terra. Immediati i soccorsi sia dei passanti che dell’investitore, ma per il settantenne è stato necessario l’arrivo del 118. L’uomo cosciente è stato immobilizzato e recuperato dall’ambulanza per essere trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

adsense – Responsive – Post Articolo