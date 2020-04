NOLA. Il Prefetto mette in quarantena obbligatoria il sindaco di Nola sotto sorveglianza sanitaria.

Dopo i tristi accadimenti verificatisi sabato, il Sindaco di Nola, a causa dell’assembramento in violazione di legge, è stato sanzionato dal Prefetto e costretto alla quarantena per 14 giorni.

A tal proposito interviene il gruppo di opposizione nolano che dichiara: “Caro Sindaco, avresti dovuto fare, così come il Sindaco di Ottaviano, per la tutela della salute dei nostri concittadini, metterti in auto quarantena fin da sabato!”. Il primo cittadino di Nola, da come si legge dagli atti notificati al primo cittadino dall’ Asl, e pubblicati sul proprio profilo dal gruppo di opposizione dovrà restare a casa per i prossimi 14 giorni.

